ABD’nin Ukrayna’daki vatandaşlarını ülkeden ayrılmaya çağırmasının ardından, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. İki lider arasındaki telefon görüşmesi 1 saat 2 dakika sürerken, görüşmenin içeriğine dair henüz açıklama yapılmadı.

ABD, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme ihtimalinin artması nedeniyle Ukrayna’nın başkenti Kiev Büyükelçiliğindeki bazı personellere ülkeden ayrılma talimatı vermişti. Ayrıca ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan dün düzenlenen basın toplantısında Rusya’nın, 20 Şubat’ta sona erecek Pekin Kış Olimpiyatları bitmeden Ukrayna’yı işgal edebilme ihtimali olduğunu ifade etmişti.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray’dan ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada "Rusya’nın Ukrayna’yı daha fazla işgal etmesi halinde ABD müttefikleri ile birlikte kararlı bir şekilde yanıt verecek ve Rusya’ya işgal sonucunda ciddi maliyetler getirilecektir" denildi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen ve 1 saat 2 dakika süren telefon görüşmesinin ardından ilk açıklama Beyaz Saray’dan geldi. Görüşmede Rusya’nın Ukrayna sınırlarında artan asker konuşlandırmasının ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Rusya’nın Ukrayna’yı daha fazla işgal etmesi halinde ABD müttefikleri ile birlikte kararlı bir şekilde yanıt verecek ve işgal Rusya’ya ciddi maliyetler getirecektir" denildi.

Ayrıca açıklamada Biden’ın, Rusya’nın Ukrayna’yı daha fazla işgal etmesinin geniş çaplı insani acılara yol açacağını ve Rusya’nın itibarını zedeleyeceğini yinelediği ve ABD’nin Başkan Putin ile diplomasiyi tercih etmeye hazır olmasına rağmen, müttefikleriyle birlikte diğer senaryolara da eşit şekilde hazır olduğunu söylediği aktarıldı.





İHA