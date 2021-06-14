Dünya Kritik görüşme sonrası Biden'dan açıklama: Verimli bir toplantı yaptık

Kritik görüşme sonrası Biden'dan açıklama: Verimli bir toplantı yaptık

Dünya

Kritik görüşme sonrası Biden'dan açıklama: Verimli bir toplantı yaptık

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile pozitif ve verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum." dedi.

14 Haziran 2021, Pazartesi 22:37 Son Güncelleme:
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Brüksel’de düzenlenen NATO Zirvesine katılan ve zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştiren ABD Başkanı Biden, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık. Toplantının çoğu baş başaydı." ifadesini kullandı. Erdoğan ile görüşmesinde, birçok konuda nasıl ilerleme kaydedeceklerini de ele aldıklarını aktaran Biden, "Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum." dedi.

AA

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