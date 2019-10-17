Pence'i Külliye'ye gelişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan'ın makamına kadar eşlik etti.

Mike Pence ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamına çıktı.

Kabulün ardından heyetler arası görüşmeye geçildi

Erdoğan ile tokalaşan Pence, "Beni kabul ettiğiniz teşekkür ediyorum." dedi. Pence'nin sözlerinin çevirisini ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı.

Jeffrey de Türkçe "Merhaba Sayın Cumhurbaşkanı, nasılsınız?" diye sordu, Erdoğan'ın "Sağ olun, sizler nasılsınız?" sorusuna da "Çok iyiyim, sağ olun efendim." karşılığını verdi.

Kabulün ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkan Yardımcısı'nı makamında kabul etti, görüşme toplam 4 saat 20 dakika sürdü.

Pence: YPG güvenli bölgeden çekilecek

Kritik görüşme sonrası ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ve Türkiye'nin Suriye'de ateşkes için anlaştığını söyledi.

Türkiye ve ABD, DEAŞ'ın Suriye'nin kuzeydoğusunda tamamen yok edilmesi konusunda fikir birliğine vardı.

Yaptırımlar geri çekilecek. Yeni yaptırımlar olmayacak.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı'na ara vereceğiz. Bu bir ateşkes değildir

Teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için harekata 120 saat ara veriyoruz. Terör unsurları bölgeden tamamen çıktıktan sonra operasyonu durdurabiliriz. Şartlar gerçekleştikten sonra yani 120 saat içinde YPG sınırları çıktıktan sonra operasyonu durdurabiliriz.

Fırat'ın doğusunda DEAŞ'a karşı Türkiye kararlı bir mücadele vermiştir. ABD'li muhataplarımıza terör örgütüyle mücadelede başka bir terör örgütüne ihtiyacımız olmadığını iletmiştik.

Bu bölgeden ABD askerleri çekilme kararı aldılar. Fırat'ın doğusunda rejimin de olduğunu biliyoruz Münbiç ve diğer bölgeler için Rusya ile görüşeceğiz. Cumhurbaşkanımız Putin'le telefonla görüştü. Putin Cumhurbaşkanımızı Soçi'ye davet etti. Ayın 22'sinde burada görüşülecek. Cumhurbaşkanımız sürekli vurguladığı üzere Suriye'de evlerini terk etmek zorunda kalan göçmenlerin de dönmesi söz konusu. Güvenli bölgenin bir kısmını ABD ile hallediyoruz. Rusya ile de görüşeceğiz

YPG'nin geri çekilmesi YPG'nin silahları bırakacağı anlamına mı geliyor?

Sadece YPG'nin çekilmesi değil, silahların alınması da yeterli değil. Mevzilerin yıkılması gibi detaylar da var. Önümüzdeki süreçte inşallah endişelerimiz giderilir, beklentilerimiz karşılanır.

120 saatlik sürede yaptırımlar kaldırılacak mı?

ABD'nin başkanlık kararıyla bir yaptırımı oldu. Biz de karşılığını verdik kaldırdık. 120 saatlik ara verme var. 120 saatlik zamanda şartlar yerine getirilirse biz buradan çekileceğiz.

Suriyeli sığınmacıların evlerine dönmesi

İnsani konular matematik meselesi değildir. Konutlar, sağlık hizmetleri gibi hayati ihtiyaçların giderilmesi lazım. DEAŞ'dan ve PKK'dan temizlediğimiz alanlara 365 bin üzerinde göçmen dönüş yaptı. Dönüşler aşama aşama gerçekleşecek.

AA-DHA