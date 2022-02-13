Dünya Kritik görüşme sonrası Rusya'dan ilk açıklama: Histeri zirveye ulaştı

Kritik görüşme sonrası Rusya'dan ilk açıklama: Histeri zirveye ulaştı

Dünya

Kritik görüşme sonrası Rusya'dan ilk açıklama: Histeri zirveye ulaştı

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Histeri zirveye ulaştı" dedi.

13 Şubat 2022, Pazar 00:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleştirilen ve 1 saat 2 dakika süren telefon görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov’dan açıklama geldi. Başkan Yardımcısı Uşakov iki liderin görüşmesini özetleyerek, "Ukrayna çevresindeki gergin durum bağlamında beklendiği gibi, Başkan Biden, Rusya karşıtı yaptırımlardan bahsetti. Ancak görüşmede bu konu üzerinde durulmadı.

Başkan Putin, Rus tarafının yaklaşımlarından ayrıntılı olarak bahsetti. Rusya’nın ulusal güvenliğine dair sorunları çözme zamanının geldiğini açıkladı" ifadelerini kullanırken, Başkan Biden tarafından dile getirilen kaygıların Rusya tarafından dikkate alınacağını söyledi. Ayrıca Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov görüşme ile ilgili "Histeri zirveye ulaştı ancak Cumhurbaşkanları temasları sürdürme konusunda anlaştılar" dedi.

Öte yandan Başkan Yardımcısı Uşakov görüşmede, Rus donanması tarafından Kuril Adaları açıklarında müdahale edilen ABD denizaltısı ile ilgili konunun gündeme gelmediğini söyledi.

İlgili Haberler
Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama!


İHA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Bu girişimler ufkunuzu açacak
Murat Gülderen
Murat Çelik
O yuvarlak masada ne konuşulacak?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Masanın hangi tarafındayız?
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hollanda'dan flaş Ukrayna kararı