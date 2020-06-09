Kritik kabine toplantısı başladı

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili kararların alındığı kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün bir kez daha toplandı.

Günler sonra yüz yüze gerçekleşecek ilk toplantının gündem maddelerinden biri de 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olacak. Peki, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?





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