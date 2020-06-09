Kritik kabine toplantısı başladı
Haftalar sonra ilk kez yüz yüze gerçekleşecek olan kabine toplantısı başladı. Toplantıda 65 yaş üstü ve 18 yaş altı kişiler yeni karar çıkması bekleniyor.
09 Haziran 2020, Salı 16:11 Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma yasağı ile ilgili kararların alındığı kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün bir kez daha toplandı.
Günler sonra yüz yüze gerçekleşecek ilk toplantının gündem maddelerinden biri de 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olacak. Peki, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak mı?
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