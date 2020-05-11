Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.15'te başladı. Toplantı, yedinci kez video konferans yöntemiyle yapılıyor.

Corona virüs pandemisine dair tedbirlerin konuşulacağı toplantıda, 16-17-18-19 Mayıs'ta uygulanması beklenen sokağa çıkma yasağı ve bazı kentlerde seyahat yasağının kaldırılması konuları ele alınacak. Erdoğan toplantının ardından açıklama yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.15'te başladı. Toplantı, yedinci kez video konferans yöntemiyle yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 kritik konuyu ele alacak. Erdoğan'ın masasında bazı illere seyahat yasağının kaldırılması ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı maddeleri yer alıyor.Gündeme ilişkin önemli konuların masaya yatırılacağı toplantıda Erdoğan'ın 2 önemli karar vermesi bekleniyor: Bazı kentlerde seyahat kısıtlamasının kalkması ve 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanması.

4 günlük yasak masada

Salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da içine alan 16-17-18-19 Mayıs'ta 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanması ve son toplantıda seyahat yasağının kaldırıldığı 7 kente yenilerinin eklenmesi bekleniyor.

Erdoğan toplantı sonrası açıklama yapacak

Diğer iller için de kademeli ve kontrollü esnetme formüllerinin gündeme geleceği kabinede, 7 ilde son bir haftada yaşanan durumun yanı sıra kurallara uygun hareket edilip edilmediği konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu brifing verecek.Bilgilendirmenin ardından eğer gerek görülürse bazı illerde seyahat yasağının kaldırılması kararı alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.











