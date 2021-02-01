Kritik kararların alınacağı Kabine Toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 17.20'de başladı. Toplantının ana gündeminde koronavirüsle mücadele olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı sunumun ardından, kapsamlı değerlendirmeler sonrasında mücadelenin nasıl devam edeceği kararlaştırılacak. Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda önlemlerin esnetilmesine ya da aynen devam ettirilmesine karar verilecek.

Esnafın gözü kısıtlamalar konusunda yapılacak değerlendirmelerde olacak. Hükümetin önceliği mücadelede bir zafiyet yaşanmaması. Ancak yine de talepler gözden geçirilecek.

Aşılama süreci

Aşı takvimi de masada olacak. Çin, Almanya ve Rusya ile yürütülen aşı sürecinin yanı sıra yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Aşılamadaki son durum görüşülecek.

Yarıyıl tatilinin ardından başlayacak eğitim öğretim dönemi de toplantıda masaya yatırılacak. Okullarda yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği görüşülecek.

Reform süreci de masada

Hükümetin öncelikleri arasında yer alan reform süreci de toplantının gündeminde.

İlgili bakanlar, yargı ve ekonomi reformu çalışmalardaki son durumu paylaşacak.

AB ve ABD başlıkları da masada olacak

Dış politika başlığında ise Avrupa Birliği (AB) ve ABD ile başlatılan yeni süreç değerlendirilecek. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi ve Doğu Akdeniz Konferansı hazırlıkları ele alınacak.







