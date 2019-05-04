Kritik maçın kazananı Büyükşehir Belediye Erzurumspor

7. dakikada Bursaspor'un sol taraftan kullandığı köşe atışında, yapılan ters vuruşta çizgi üzerinde topu tokatlayan kaleci Sehic, golü önledi.

10. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Orta sahanın solunda Sunu'nun altıpas dışına paralel gönderdiği topta kalesini terk eden Okan Kocuk, Eduok'tan önce meşin yuvarlağa müdahale etti ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

24. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında, soldan Umut Meraş'ın ortasında Yusuf Erdoğan penaltı noktası civarında topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kademeye giren Hakan Arslan'a çarparak kornere çıktı.

32. dakikada mavi-beyazlı ekip, rakip kalede etkili oldu. Leo'nun uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Sunu, kaleci Okan Kocuk'la karşı karşıya kaldı. Sunu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

40. dakikada tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Ceza sahası sağ çaprazından Emrah Başsan'ın içeriye ortaladığı top, Bursaspor savunmasında Ertuğrul Ersoy'a çarparak dışarı gitti. Ev sahibi ekip oyuncuları, Ertuğrul'un pozisyonda topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, VAR hakemi ile iletişim kurduktan sonra korneri kullandırdı.

İLK YARI GOLSÜZ SONA ERDİ

69. dakikada kaleci Okan Kocuk ile Shehu arasındaki anlaşmazlık sonrasında 3 Erzurumsporlu futbolcu araya girmek istedi ancak önünde kalan topa son anda vuran Shehu, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

70. dakikada İbrahim Akdağ'ın soldan ortasında altı pas çizgisi üzerindeki Sunu'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

76. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Emrah Başsan'ın soldan kullandığı korner atışında, arka direkte Leo kafayla topu altı pasa gönderdi. Ceza alanı içinde oluşan karambolde Opseth'in pasıyla topla buluşan Edouk, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

78. dakikada rakip takım beraberliğe çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza alanına yapılan ortada arka direkte Kubilay'ın yakın mesafeden şutunda, kaleci Sehic topu çıkardı.

84. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta Edouk ile duvar pasına girdikten sonra savunmada boşluğu iyi değerlendiren Hakan Arslan, sol çaprazdan ceza alanına girdi. Hakan'ın vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti: 2-0.

Karşılaşma Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

AA