Beşiktaş'ta teknik direktör toplantısı sona erdi. Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in de adaylar arasında olduğunu vurgulayan Kazancı, "Detaylı bir çalışma yapma kararı aldık. Bu isimler üzerine yaptığımız çalışmalar bitene kadar da Önder hocamızla yola devam etme kararı aldık." dedi.

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