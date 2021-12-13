Futbol Kritik toplantı sona erdi! Beşiktaş'tan Önder Karaveli kararı

Kritik toplantı sona erdi! Beşiktaş'tan Önder Karaveli kararı

Futbol

Kritik toplantı sona erdi! Beşiktaş'tan Önder Karaveli kararı

Beşiktaş'ta "Yönetim Kurulu" toplantısı bitti. Siyah beyazlılar, Önder Karaveli ile yola devam edecek.

13 Aralık 2021, Pazartesi 19:55 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta teknik direktör toplantısı sona erdi. Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in de adaylar arasında olduğunu vurgulayan Kazancı, "Detaylı bir çalışma yapma kararı aldık. Bu isimler üzerine yaptığımız çalışmalar bitene kadar da Önder hocamızla yola devam etme kararı aldık." dedi.

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