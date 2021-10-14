Siyaset Kritik toplantı sona erdi! 'Tam bağımsız savunma sanayi hedefi' vurgusu

Kritik toplantı sona erdi! 'Tam bağımsız savunma sanayi hedefi' vurgusu

Siyaset

Kritik toplantı sona erdi! 'Tam bağımsız savunma sanayi hedefi' vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Türkiye; yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla, tam bağımsız savunma sanayi hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir" denildi.

14 Ekim 2021, Perşembe 21:50 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 2,5 saat süren SSİK toplantısının ardından İletişim Başkanlığı’ndan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, SSİK’te Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlerine yenilerini eklemeye yönelik konuların ele alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda; elektronik harp ve radar sistemleri, haberleşme ve bilgi sistemleri, mühimmat ve füzeler, muhtelif platformlar, insansız kara araçları, ekipman ve teçhizatlar, modernizasyon ve yeni teknolojilere ilişkin çeşitli projeler karara bağlanmıştır. Toplantıda savunma sanayi ekosistemimizin daha da güçlenmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekilmiştir. Türkiye; yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla, tam bağımsız savunma sanayi hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. 

Buğra OLAÇ/ANKARA (DHA)

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