Dünya Kritik üçlü savunma zirvesine koronavirüs engeli!

Kritik üçlü savunma zirvesine koronavirüs engeli!

Dünya

Kritik üçlü savunma zirvesine koronavirüs engeli!

Japonya, ABD ve Güney Kore arasında bu ayın ortasında Hawaii'de düzenleneceği söylenen 3'lü savunma zirvesinin, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Covid-19'a yakalanması nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

06 Ocak 2022, Perşembe 10:49 Son Güncelleme:
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Japonya, ABD ve Güney Kore arasında bu ay gerçekleştirilmesi beklenen üçlü savunma zirvesi, koronavirüs engeline takıldı. 

Zirvenin, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Covid-19'a yakalanması nedeniyle iptal edildiği bildirildi. Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Güney Kore Savunma Bakanı Seo Wook'un bu ay ortasında ABD'nin Hawaii adasında bir araya gelmesi bekleniyordu. 

Görüşme, Kuzey Kore'nin son balistik füze denemelerinin ve Çin'in bölgesel askeri faaliyetlerinin ele alınacak olması nedeniyle önem taşıyordu.

COVİD-19'A YAKALANMIŞTI

Covid-19 vaka sayılarında son zamanlarda artış görülen ABD'de Savunma Bakanı Austin'in 2 Ocak'ta virüs testinin pozitif sonuç verdiği duyurulmuştu. Austin, Savunma Bakanlığının resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Covid-19 testim pozitif çıktı. Bugün izinliyken evde semptom gösterince test yaptırdım. Belirtilerim hafif ve doktorumun talimatlarını takip ediyorum. Bu talimatlara göre önümüzdeki 5 gün boyunca kendimi evde izole edeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

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