Kritik zirve başladı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını görüşmek üzere düzenlenen NATO Liderleri Olağanüstü Sanal Zirvesi başladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açılış konuşmasında, "Rusya, tüm çabalarımıza rağmen diplomatik süreci reddetti. Rusya’nın saldırılarını kınıyor ve askeri eylemlerini derhal durdurması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Düzenlenen toplantıya Kanada, İngiltere, Fransa, Romanya, İzlanda, Almanya, Çek Cumhuriyeti, İtalya, ABD ve Norveç’in yanı sıra İspanya, Estonya, Hırvatistan, Polonya ve Türkiye’den ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan online olarak katılım gösterdi. Genel Sekreter Stoltenberg açılış konuşmasının ardından basının çıkmasını rica ederek, NATO liderleriyle toplantının devam edeceğini söyledi. Stoltenberg’in yerel saatle 17.00’de zirveye ilişkin basın toplantısı yapması bekleniyor.

İHA