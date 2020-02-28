Türkiye Kritik zirve sonrası Türkiye'den Rusya'ya net mesaj

Kritik zirve sonrası Türkiye'den Rusya'ya net mesaj

Türkiye

Kritik zirve sonrası Türkiye'den Rusya'ya net mesaj

Türk heyeti, Rus tarafına derhal sürdürülebilir ateşkes, gerginliğin azaltılmaı ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereğini vurguladı.

28 Şubat 2020, Cuma 19:17 Son Güncelleme:
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Türk ve Rus heyetleri arasındaki İdlib görüşmelerinin sona erdiği bildirildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye ile Rusya heyetleri arasında Dışişleri Bakanlığında yapılan İdlib görüşmelerinin sona ermesinin ardından Rus heyet Türkiye’den ayrılıyor. Görüşmede, Rus tarafına, derhal sürdürülebilir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı.

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