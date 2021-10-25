Kriz anında bir çocuğa nasıl yaklaşılmalı?
Dünya üzerinde yaşayan hiçbir canlı bir kriz yaşamadan reaksiyon göstermez. Bahsi geçen reaksiyonu bir tepki olarak değerlendirdiğimizde bir sürü şey sıralayabiliriz. Bu tepki fizyolojik, duygusal ya da davranışsal olabilir. Karın ağrısı yaşayan biri sebebinin peşine düşer. Sürekli uykusu gelen bir yetişkin bunun nedenini anlamaya çalışır. 2 aylık bir bebek hiç durmadan ağlarsa ihtiyacını gidermenin yolları aranır. Eğer iki yaş üzerindeki bir çocuk sebepsiz yere ağlıyor, bir anda bağırmaya başlıyor ya da sürekli sorun çıkarıyorsa onun da bir derdi olduğunu düşünebiliriz. Uzm.Psikolog Ceyda Yanar konu hakkında bilgiler verdi.
25 Ekim 2021, Pazartesi 12:06 Son Güncelleme:
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HİÇBİR ÇOCUK BOŞ YERE SES ÇIKARMAZ
Okul öncesi dönemdeki hiçbir çocuk planlı olarak art niyetli davranış gerçekleştirmez. Her zaman onu tetikleyen ya da harekete geçiren bir durum vardır. Bu durumu bazen hemen fark ederiz. Bazen görmek daha zordur çünkü işler çocuğun içinde karışmış olabilir. Bazı çocuklar nasıl ilişki kuracaklarını bulamadıklarında etraftaki diğer insanların sinirini bozacak davranışlarda bulunurlar. O kadar endişeli olurlar ki duruma “iyi” gelecek davranışı üretmekte zorluk çekerler. Eğer onların bu ihtiyacını fark etmezsek çoğu zaman yaptıkları şeylerden rahatsız olup sert bir tepki verebiliriz. Bu tepkimiz yüzünden hayat onlar için daha da zorlaşır. İşleri kolaylaştıracak “iyi” şeyi bulmaktan bir adım daha uzaklaşırlar.
'SANA VURUYORUM, DURMAMA YARDIM ET'
Üç yaşındaki bir çocuk krize girmiş gibi ağlayıp bağırmaya başlar ve yanındaki yetişkinlere ona “Dur lütfen.” Diyerek yaklaştığında onlara vurmaya çalışır. Her ne kadar onu durdurmaya çalışsak da durum daha kaotik bir yere doğru ilerler. Böyle zamanlarda çocuklar onlara yardım etmemize her zamankinden daha çok ihtiyaç duyar çünkü nasıl sakinleşeceğini bilemez. Yanlarında onlar gerçekten anladığımıza dair bir sinyal vermemiz gerekir. “Şu an içinde yaşadığın şey çok büyük. Durmakta gerçekten zorlanıyorsun. Lütfen sana yardım etmeme izin ver.” deyip onlarla aynı takımda olduğumuzu hissettirerek işe başlayabiliriz. Bir şeylerin değiştiğini göreceksiniz.