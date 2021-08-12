Papatyagiller ailesinin bir üyesi olan krizantem, yaz aylarında açan eşsiz güzellikteki çiçekleriyle tanınır. Peki, krizantem çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Krizantem çiçeği hikayesi nedir? Krizantem çiçeği hakkında merak edilenler haberimizde.

KRİZANTEM ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Krizantem çiçekleri; güneşli ya da yarı gölge mekanlarda tutulduğunda krizantem daha iyi gelişir. Ufak budamalar isteyen krizantemlerin, kuruyan çiçeklerinin kesilmesi gerekir. Budamanın bir başka nedeni rüzgardır. Sonbaharda esen şiddetli rüzgarların bitkiyi tahrip etmemesin diyedir. Fakat yaz mevsiminde gelişmelerinde bir sıkıntı olmaz. Budama için tavsiye edilen vakit mayıs ayıdır. Sıkça su isteyen bir bitki türüdür. Tohum ekimi ocak ayından marta kadar devam eder. Saksıya dikilmesi adına çiçekli dönemi beklemek tavsiye edilir. Çiçeklenme dönemi yaz mevsiminde gerçekleşir.

Krizantem çiçeği; yaz mevsimlerinde çok sulanmaya gereksinim duyarken, kış mevsiminde aşırı bir şekilde sulanmayı sevmezler. Çiçek sulanırken, su toprağın tamamına ulaştırılmalı ve sürekli şekilde aynı gün ve aynı oranda yapılması gerekmektedir. Bilhassa kış mevsiminde yapılan sulamalarda, suyun oda sıcaklığına dikkat etmek gerekir. Çiçeğin çiçekleri tam açılırsa, hafta üç defa sulamak gerekir. Yaşanan iklime göre de toprağın nemliliği kontrol edilerek sulama yapılmalıdır.

KRİZANTEM ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Krizantem çiçekleri; yaklaşık olarak 50 ile 150 santimetre yüksekliğindedir. Kasımpatının farklı renkleri olur. Bazı yerlerde ölümü sembolize eden bu çiçek, ülkemizde mutluluğun temsilcisidir.

KRİZANTEM ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



