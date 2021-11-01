Barcelona ile Koeman arasındaki tazminat görüşmelerinden sonuç alınamadı. Koeman'ın 12 milyon euro'luk alacağını indirmeye çalışan Barcelona yönetimi, Hollandalı hocayı 8 milyon dolara ikna etmeye çalıştı.

Mundo Deportivo'daki habere göre, Koeman ise bu talebi kesin bir dille reddederek 12 milyon euro'nun tamamını istedi.

Mali krizdeki Barcelona'nın kurtarıcı olarak getirdiği Koeman, hemen kurtarıcı rolünü üstlenemedi hem de takıma maddi olarak bir darbe daha vurdu.

Messi'nin ayrılmasında payı olup olmadığı da tartışılan Koeman, Barcelona taraftarının nefretini kazanmış durumda.