Rus basınında yer alan habere göre, Rusya’nın tanıdığı Luhansk Halk Cumhuriyeti'ne Ukrayna tarafından havan saldırısı yapıldı. Ukrayna hükümetinin, ayrılma ihtimali olan 4 bölgeye 24 saat içinde 4 kez havan topları ateşlediği iddia edildi. İddialar, bir aydır süren Ukrana – Rusya krizindeki ilk mühimmat kullanımı olarak görülüyor. Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'ne göre, Ukrayna ordusu Perşembe günü saat GMT 02:30'da (TSİ 5:30) Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki dört bölgeye havan topları ve el bombaları ile saldırdı. Saldırıya dair ölü ya da yaralının olup olmadığı araştırılıyor. Yapılan bu saldırıyla 2015'te üzerinde anlaşmaya varılan Minsk Anlaşması'nın ihlal edildiği öne sürülüyor. ABD'li yetkililer, Rusya'nın herhangi bir durumu bahane edip Ukrayna'ya girebileceği konusunda uyarı yapmıştı. Nitekim Rusya, Kiev'in Donbass'ta herhangi bir provokasyonuna veya orada yaşayan Rus vatandaşlarına yönelik herhangi bir saldırıya müsamaha göstermeyeceği konusunda uyarmıştı.









Donbas'ta Moskova'nın desteklediği Rus yanlısı ayrılıkçılar ise, bu sabah Ukrayna ordusunun cephe hattında top atışları yaptığını ileri sürdü. Ukrayna ordusu ise, kağıt üstündeki Donetsk ve Lugansk yönetimlerinin dile getirdiği iddiayı yalanladı. Ukrayna ordusu, ilerleyen saatlerde Rus yanlısı ayrılıkçıların Lugansk'ta bir köye ateş açtığını duyurdu.

ANAOLKULUNA İSABET ETTİ

Ukrayna'da bulunan BuzzFeedNews muhabiri Christopher Miller, Stanytsia Luhanska'daki bir anaokuluna top mermisinin isabet ettiğini bildiriyor. Bölge sakinlerinin top saldırısı sırasında bir bodruma sığındığı görüntüler sosyal medyada paylaşılıyor.

Görgü tanıkları, Donetsk havalimanı ve Elenovka köyü etrafında top sesleri duyduklarını söylüyor.

AGİT gözlemcileri, Ukrayna ordusu ile Rus ayrılıkçılar arasındaki cephe boyunca aktif bombardımanlar yaşandığını tespit etti. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, dakikalar önce yaptığı açıklamada "Donbass'ta durum giderek geriliyor" ifadesini kullandı.

2 ÖĞRETMEN YARALANDI

İHA'da yer alan habere göre Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Rusya yanlısı milisler tarafından ateşlenen roketin Luhansk bölgesinde yer alan Stanytsia Luhansk'taki bir anaokuluna isabet ettiği bildirildi. Açıklamada, "Teröristler tarafından ağır topçu atışları sırasında ateşlenen bir roket anaokuluna isabet etti. İlk bilgilere göre 2 sivil yaralandı. Ayrıca kent altyapısında hasar meydana geldi. Kentin yarısı elektriksiz kaldı. Ukrayna Silahlı Kuvvetler tarafından sığınaklardaki siviller acilen tahliye edildi" ifadeleri kullanıldı. Saldırıda çocukların yara almadığı aktarıldı.

Ukrayna medyası ise saldırıda 2 öğretmenin yaralandığını aktardı.

UKRAYNA SINIRINA 7 BİN ASKER DAHA

ABD’li bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, Rusya birliklerini geri çektiğini söylemesine rağmen Ukrayna sınırına 7 bin asker daha gönderdi. NBC’ye konuşan yetkili, ‘Bunun yanlış olduğunu biliyoruz’ dedi.

Rusya’nın Ukrayna sınırında konuşlandırılmış 150 bin askeri bulunuyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları toplantıları öncesinde Moskova’dan diplomatik çabalara devam etmeye hazır olduklarına dair işaretler duyduklarını ancak şu ana kadar sahada herhangi bir gerilimi düşürmeye yönelik adım görmediklerini belirtti. Stoltenberg, “Rusya’ya, onlarla oturup görüşmeye hazır olduğumuza dair çok net mesaj vermeye devam edeceğiz. Ama aynı zamanda en kötüsüne de hazırız” dedi.









'YANIT BEKLİYORUZ'

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg “Aksine Rusya’nın askeri yığınağa devam ettiği görülüyor. 26 Ocak’ta Rusya’ya gönderdiğimiz yazılı belgemize, yazılı tekliflerimize herhangi bir yanıt alamadık. Rusya bir kez daha Ukrayna’yı işgal ederse, yüksek bir bedel ödeyecekler. Ukrayna’ya karşı saldırgan eylemlerde bulunmalarını zorlaştırmak için Rusya’nın planlarını ve eylemlerini ifşa etmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

BAKAN AKAR NATO KARARGAHINDA

Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO toplantıları için Brüksel’deki NATO Karargahı’na gitti. Akar, iki gün sürecek toplantılar öncesi yaptığı açıklamada, “Bu yıl Türkiye’nin NATO’ya katılımının 70’inci yıl dönümü. Türkiye, 1952’den bu yana verilen tüm görev ve misyonları başarıyla yerine getirmektedir” dedi.

KIRIM'DAN GERİ ÇEKİLİŞ

Rus lider Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov’un ‘Müzakereye hazırız’ mesajı sonrası bazı Rus birlikleri bölgeden çekildi. Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım’da tatbikat gerçekleştirdikten sonra ana üslerine doğru hareket eden bir kısım Rus birliğinin, Kırım Köprüsü’nden geçişleri kameralara yansıdı. Tavrida karayolundan ilerleyen konvoylara, askeri trafik polisi eşlik etti.

RUSLARIN KORKUSU ANTİ-TANK FÜZESİ

ABD ve İngiltere, tank sayısı Rusya’ya kıyasla çok yetersiz olan Ukrayna’ya binlerce yeni nesil anti-tank güdümlü füze gönderdi. Amerikan yapımı Javelin füzeleri ile İngilizlerin ATGM füzeleri kızılötesi güdümlü sistemleri ile Rus tanklarının kâbusu olacak. Kısa menzilli omuzdan atılan füzeler tankları, zırhlarının zayıf olduğu üst kısmından vuruyor.

BİRLİK GÜNÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy pazartesi günü, Rusya’nın ülkeye saldıracağı tarih olarak iddia edilen 16 Şubat’ı (dün) imzaladığı kararname ile Birlik Günü olarak ilan etmiş ve ülke genelinde kutlama çağrısı yapmıştı. Birlik Günü dün coşkuyla kutlandı. Zelenskiy de yayınladığı açıklamada, “Büyük ülkenin büyük insanları, sadece biz birlik içinde evimizi koruyabiliriz” ifadesini kullandı.

KRİZ TURİZMİ VURDU

Rusya ve Ukrayna gerilimi turizmi de etkiledi. Türk turistler artık seyahat için Ukrayna’yı tercih etmiyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’ne (TURSAB) göre, Türk turist sayısı yılbaşında yaklaşık 7 bin kişi iken, şubat ayında bu sayı sıfıra düştü. TURSAB Eski Sovyet Ülkeleri Sorumlusu Kemal Ertem, turların iade edildiğini ya da ileri tarihe ertelendiğini belirterek, “Yüzde 75 seviyesinde eksi rakamlara düştük” diye konuştu.



