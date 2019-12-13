Kronik ağrılar depresyona sürüklüyor

Kronik ağrı ve depresyon çoğunlukla bir arada bulunan sorunlardır. Depresyon, kronik ağrıdan dolayı acı çeken insanların karşılaştığı en yaygın psikolojik sorunlardan biridir ve çoğunlukla hastanın durumunu ve tedavisini daha da zorlaştırır.





Doktorlarına ağrıdan şikayet eden hastaların % 25-50 Den fazlası, depresyondadır.





– Depresyondaki insanların ortalama %65’i aynı zamanda ağrılardan da şikâyetçidir.

– Ağrılarından dolayı ilaca bağımlı hale gelen insanların depresyona girme ihtimalleri daha yüksektir.





Kronik ağrısı olan hastalarda depresyon, çoğunlukla teşhis edilmemiş olduğundan tedavisi de yapılmaz. Ağrı belirtileri ve şikâyetleri, çoğu doktor ziyaretlerinin ana konusudur.

Kronik ağrılı hastalarda depresyonun gözden kaçmasının ve tedavi edilmemesinin sonucu, ağrıyı çok daha kötü hale getirebilen; fiziksel aktivitede azalma, uyku bozuklukları, iştah kaybı, cinsel sorunlar ve enerji eksikliğiyle birlikte seyreden depresyondur.





Kronik ağrı ve depresyon el ele gider. Neredeyse, kronik ağrısı olan bir kişinin depresyonda olduğunu varsayılmalı ve tedavi buna göre yapılmalıdır.





Ağrı, herkeste duygusal bir tepkiye neden olur. Kaygı, asabiyet ve ajitasyon, bunların hepsi de herhangi bir nedenle zarar gördüğümüzde ortaya çıkan normal hislerdir. Ağrı azaldığında normal olarak stres tepkisi de azalır.





Ama ağrı geçmezse ne olur?

Sürekli olarak harekete geçirilmiş stres tepkisi zamanla depresyonla ilişkili çok yönlü sorunlara sebep olabilir. Bu sorunlardan bazıları şunlardır:

Kronik kaygı

Kafa karışıklığı

Yorgunluk

Asabiyet

Uyku bozuklukları

Kilo alma veya kilo kaybı

Depresyon





Depresyonla kronik ağrı arasındaki örtüşmenin bir bölümü, biyolojiyle açıklanabilir. Depresyon ve kronik ağrı, benzer sinir taşıyıcılarından (sinirler arasında hareket eden kimyasal haberciler) bazılarını paylaşır. Aynı zamanda benzer sinir yollarından bazılarını da paylaşır. Aynı zamanda kronik ağrının kişinin genel hayatı üzerinde yaptığı olumsuz etki de depresyona zemin hazırlar.





Kronik ağrı birçok kayıpla sonuçlanır. İş kaybı, çevre kaybı, aile ilişkilerinin bozulması, toplumsal rollerin bozulması, aşırı kilo ya da zayıflama, cinselliğin kaybedilmesi, ekonomik zorluklar, sürekli ilaç kullanılması ve buna bağlı yan etkiler vs.. kronik ağrılı hastalar için depresyonu bir kader haline getirir. Depresyon yerleşince, var olan ağrıyı daha da artırır. Depresyon, kronik ağrıyla başa çıkma becerisini azaltarak çifte darbe vurur.





Araştırmalar, kronik ağrısı ve depresyonu olan insanları sadece kronik ağrısı olanlarla karşılaştırdı. Kronik ağrısı ve depresyonu olanlar:





Daha şiddetli ağrıları olduğunu belirtirler,

Yaşamlarının daha az kontrolleri altında olduğunu hissederler,

Daha sağlıksız mücadele teknikleri kullanırlar,

Kronik ağrı ve depresyon birbiriyle iç içe geçtiğinden, çoğunlukla bir arada tedavi edilmelidir.





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