Araştırmalara göre günde iki fincandan fazla çay içenlerin romatoid artrit geçirme olasılığının çay içmeyenlere veya düzenli olarak çay içmeyenlere göre daha az olduğu bulundu. Gözlemsel çalışma Ağustos 2021'de Arthritis Research & Therapy'de yayınlandı.

Romatoloji Uzmanı Dr. Mahsa Tehrani, artrit tedavisi söz konusu olduğunda, "çayın faydalı olabileceğine inanıyorum, çünkü çaylar, teorik olarak altta yatan iltihaplanmaya yardımcı olabilecek anti-inflamatuar özelliklere sahiptir" diyor.

Henüz ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) sağlık durumlarını veya hastalıkları tedavi etmek için çayları veya diğer takviyeleri ilaç olarak resmi manada onaylamış olmasa da çaylar uzun zamandır çeşitli sağlık sonuçlarıyla ilişkilendiriliyor. Yapılan bilimsel araştırmaların bazıları da çeşitli bitki çaylarının kronik diz ağrısı, iltihaplanma gibi sağlık sorunlarına iyi geldiklerine dair sonuçlara sahip.

Çay yapraklarını sıcak suda demlediğinizde, bitkinin polifenolleri veya antioksidanları içeren faydalarının özünü elde edebiliyorsunuz.

Evde, doğal yöntemlerle, şekersiz ve sütsüz bir şekilde hazırlanan bitkisel çaylar kalori, sodyum, koruyucu, tatlandırıcı, karbonhidrat, protein veya yağ içermiyor.

Çay, romatoid artriti yatıştırmaya yardımcı olmasının yanı sıra kafein içeriğiyle sizi canlandırmaya yardımcı oluyor.

Aynı zamanda kalp hastalığına ve muhtemelen kansere karşı koruyabiliyor, kolesterolü dengelemeyi destekliyor ve diyabet riskini azaltıyor.

Ancak şunu unutmamak gerekiyor. İçtiğiniz bitkisel çayların reçeteli ilaçlarınızla veya aldığınız diğer ürünlerle etkileşime girmeyeceklerinden emin olmak için herhangi bir tamamlayıcı tedaviyi denemeden önce doktorunuza danışın. Çünkü bazı durumlarda çay, ilaç yan etkileri riskini artırabilir. Bu nedenle daha önce tüketmediğiniz belli bir çayı bir anda tüketmeye başladığınızda, bunu doktorunuzla konuşmanız gerekir.

AĞRILARI AZALTMAYA, İLTİHABI İYİLEŞTİRMEYE YARDIMCI 6 BİTKİSEL ÇAY

1. ZENCEFİL ÇAYI

İtalyan bilim insanlarının bir araştırmasına göre zencefil çayı sadece mide bulantısı için de vücuttaki iltihaplanmlara ve kronik diz ağrılarına da iyi geliyor.

Hakemli bir dergi olan Natural Product Research'te 2016 yılında yayınlanan araştırmada artritli kişilerde zencefil takviyesinin iltihaplanma ve kronik diz ağrısı üzerindeki etkisi değerlendirildi.

Test denekleri, 30 gün boyunca 5 gr ekinezya ile birlikte 25 mg zencefil aldı ve yaşam kalitesi ağrı ölçeğinde önemli gelişmeler bildirdi.

Pazarlarda, marketlerde rahatça bulabileceğiniz zencefil kökünü ince dilimleyin ve yaklaşık 10 dakika sıcak suda bekletin. Çayınız hazır!

Dikkat: Michigan Medicine'e göre zencefil kanın pıhtılaşmasını etkileyebilir. Kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız zencefil kürü yapmadan önce doktorunuza danışın.

2. YEŞİL ÇAY

Kalp sağlığı koruyucusu ve beyin güçlendirici olmasının yanı sıra bu antioksidan deposu çayı, romatoid artritin neden olduğu eklem ağrısını ve iltihabı azaltmaya da yardımcı olabilir.

Şubat 2016'da Arthritis & Rheumatology'de yayınlanan bir çalışmada yeşil çaydaki epigallocatechin-3-gallate (EGCG) olarak bilinen bir fitokimyasalın diğer hücresel işlevleri etkilemeden RA'nın etkilerini bloke edebileceğini buldu.

Çalışma hayvanlar üzerinde yapılmış olmasına rağmen araştırmacılar EGCG'nin reçeteli ilaçlara gelecekte bir alternatif olabileceğine inanıyorlar.

Dikkat: Yeşil çay, asetaminofen (Tylenol) ile etkileşime girebilir.

3. KUŞBURNU ÇAYI

Konsantre bir C vitamini kaynağı olan kuşburnu çayı uzun süredir hastalıklara karşı kullanılan bitkisel ürünlerden biri.

Avustralya Aile Hekimi Dergisi'nde yayınlanan araştırmada fitokimyasallarından birinin bir tür galaktolipidin, hem osteoartrit hem de RA hastalarına fayda sağlayabilecek anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğunu açıklandı. Bu meta-analizde kuşburnu tozunun "ağrı puanlarını sürekli olarak azalttığını ve belli oranda kuşburnu verilen hastaların kuşburnuna plaseboya kıyasla iki kat daha fazla yanıt verdiğini" ortaya çıktı.

Dikkat: Orak hücre hastalığı, diyabet,, kansızlık veya demir eksikliğiniz varsa kuşburnundan kaçının. Hamileyseniz kadın hastalıkları ve doğum uzmanına danışmadan kuşburnu çayını tüketmeyin.

4. SİYAH ÇAY

Siyah çay, anti-inflamatuar etkilere sahip bir biyoflavonoid olan kersetin açısından zengin bir çay. Archives of Biochemistry and Biophysics'de yayınlanan bir araştırmada kersetinin iltihabı azalttığını ve antioksidan savunmayı artırdığını bulundu.

Dikkat: Siyah çay, nasıl demlendiğine bağlı olarak kafein açısından yüksek olabilir, kafein miktarına bağlı olarak bazı ilaçların etkinliğini etkileyebilir. Çay sizi gergin hissettiriyorsa kafeinsiz siyah çayı tüketmeyi deneyebilirsiniz.

5. SÖĞÜT KABUĞU ÇAYI

Söğüt kabuğu sadece bugün değil, çok eski zamanlardan bu yana ağrı kesici olarak kullanılan şifalı otlardan biri. Söğüt kabuğu çayının etkilerinden bazıları şöyle:

Kireçlenmeyi çözer ve engeller.

Sinüzit ve migren ağrısını dengeler.

Ağrı kesici etkisi sayesinde vücudunuzda ağrı hissetmezsiniz.

Vücuttaki iltihabı atmaya yardımcı olur.

Âdet dönemlerinde oluşan sancı, ağrı ve iltihaplanmaları azaltır.

Ek olarak söğüt kabuğunun eklem ağrısı ve kemik erimesinde kullanımını destekleyen bazı tıbbi araştırmalar bulunuyor. Phytotherapy Research'te yayınlanan bir araştırmada söğüt kabauğu ekstresinin içerdiği polifenoller ve flavonoidlerin hem anti-inflamatuar hem de analjezik etkilere sahip olduğu bulundu.

Dikkat: Hali hazırda kullandığınız ilaçlar varsa söğüt kabuğu çayının doktor kontrolü olmadan tüketilmemesi gerekiyor. Çünkü metotreksat, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, beta blokerler, kan sulandırıcı ilaç kullananların, hamilelerin ve 16 yaşından küçüklerin söğüt kabuğu çayı tüketmesi önerilmiyor.

6. ISIRGAN OTU ÇAYI

Isırgan otu bitkisi yüzlerce yıldır özellikle Avrupa'da kas ve eklem ağrıları, artrit ve gut tedavisinde kullanılıyor. Molecules dergisinde yayınlanan bir araştırma ısırgan yaprağı ekstresindeki antioksidan aktivitenin, iltihaplanma sürecini etkileyen anahtar enzimlerden birini engellediği belirtiliyor.

Isırgan yaprakları eklem ağrısı için cilde topikal olarak da uygulanabiyor.

Dikkat: Isırgan otu hamile kadınlara veya böbrek veya mesane sorunları olanlar için önerilmiyor.









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