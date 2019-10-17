Kronik gecikme huyu olan insanlar daha uzun yaşıyor

Geç kalan insanlar daha az streslidir

Kronik olarak geç kalan insanlar uzmanlara göre her yere zamanında yetişen kişilere oranla daha az streslidir.

Sonuç olarak bu insanlar strese bağlı sorunları yüksek tansiyon ve kardiyovasküler hastalıkları daha az yaşarlar.





Geç kalan insanlar daha mutlu

Geç kalan insanlar takvimlerinin yoğunluğu veya kendine vakit ayırma zorunluluğu hissettikleri için çoğu zaman geç kalır.

Genellikle bu kişiler zaman tahmini konusunda iyi değildir ve zamana ayak uydurmaya çalışmazlar.

Bu durumun en önemli nedeni de, işlerini çok kısa zamanda yetiştirebileceklerini düşünmeleridir.

Bu iyimser bakış açıları onlara her zaman önemli ve uzun vadeli fayda sağlar.

Harvard’lı bilim insanlarına göre hayata karşı olumlu bir tutuma sahip olmak, sağlığınızı da iyileştirebilir ve daha uzun yaşamanıza izin verebilir.









Yüksek zekanın göstergesidir

Geç kalmak, yüksek zekanın bir göstergesi.

Psikolog Jeff Conte tarafından yürütülen bir çalışmada, her zaman geç kalan kişilerin çoklu görev yapma eğiliminde olduklarını, bu da bir sorunla karşı karşıya kaldıklarında problem çözmede daha iyi olabileceğini göstermektedir.

Kronik olarak geç insanlar da daha hızlı bir şekilde daha iyi çözümler üretme yeteneğine sahiptirler.

Bu onları zaman zamanında bir yere ulaşmak için çabalayan insanlardan daha üretken kılar.





Geç kalanlar daha uzun yaşama eğiliminde

Özetlemek gerekirse, her zaman geç kalanlar daha az stresli, daha mutlu ve daha zeki görünüyorlar.

Ve daha rahat olanların strese bağlı hastalıklardan muzdarip olma ihtimallerinin düşük olduğu görülüyor.







