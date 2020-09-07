Ekonomi Kronik hastaların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak

Kronik hastaların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak

Ekonomi

Kronik hastaların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Normalleşme sürecinde de kronik hastalarımızın 1 Ocak itibariyle süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak" dedi.

07 Eylül 2020, Pazartesi 10:53 Son Güncelleme:
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Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 ile mücadelede 'Sosyal Güvenlik Kurumu Tedbirleri' kapsamında, normalleşme sürecinde de kronik hastaların 1 Ocak itibarıyla süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin ikinci duyuruya kadar geçerli olacağını belirtti. Selçuk, "Böylece kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastalarımızın, yeniden reçete düzenletmelerine de gerek kalmayacak" dedi.

İlaç ve tıbbi malzeme bedelini SGK karşılayacak 

Kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğunun geçici olarak ortadan kaldırıldığını hatırlatan Bakan Selçuk, bu sürede ilaç ve tıbbi malzeme bedelinin de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanacağını yineledi. Selçuk, bu kapsamda, daha önce 1 aylık verilen ilaçların da 3 aylık olarak verilmeye devam edileceğini belirtti

Bakan Selçuk, ayrıca kronik hastalığı bulunanlar ile kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılan kişilerin, ilaç ihtiyacının karşılanmasında 1 Ocak itibariyle MEDULA sisteminde kayıtlı olan raporların geçerli olacağını hatırlattı.

Öte yandan engelli ve yaşlı aylığı ile evde bakım yardımlarında, süreli engelli raporu bulunan hastaların mevcut raporlarının da ikinci duyuruya kadar geçerliliği devam edecek.

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