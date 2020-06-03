Kronik hastalığı olana idari izin

Kademeli ve kontrollü normalleşme sürecinde ikinci dönem 1 Haziran itibarıyla başladı. Özel sektörde pek çok işletme yeniden müşterisiyle buluşurken, kamuda da normal mesaiye geçildi. Bazı kişiler ise işbaşı yapmayarak, koronavirüs ile mücadele kapsamında idari izinli sayılacak. Sağlık Bakanlığı, salgın sürecinde kamu çalışanları için idari izne esas olacak hastalıkları belirledi. Bu hastalıklar şöyle:

Neleri kapsıyor?

Tedavi gören kanser hastaları.

Organ nakli, kemik iliği-kök hücre nakli yapılan hastalar.

Kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar.

İnsüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek ve polinöropati).

İnsülüne bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları.

Komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek ve konjestif kalp yetmezliği).

Dekompanse kalp yetmezliği.

Akut koroner sendrom geçiren hastalar.

Kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlar.

Serebrovasküler hastalık (inme-kanama) geçirenler.

Normalleşme önlemleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle 22 Mart tarihinde başlayan kamuda esnek çalışma modelinin sona ermesiyle, kamu kurum ve kuruluşlarında alınması gereken önlemleri belirledi. Bu tedbirler şöyle:

Servislere dikkat!

Servis araçlarının taşıyacağı kişi kapasitesi, sosyal mesafe kuralına uygun sayıda olacak.

İşyerlerine girişte çalışanın ateş ölçümü yapılacak.

Kurum içinde sosyal mesafeyi belirten işaretler olacak.

Ortam ve araç-gereçler sık sık temizlenecek.

Toplantılar telekonferans yöntemiyle yapılacak.

Havalandırma sistemleri yeniden gözden geçirilecek.

Personel maske takacak.

Yemek saatleri ve masa düzeni sosyal mesafe kuralına göre ayarlanacak.

Tek kullanımlık ürünlerle kumanya verilecek.

Su sebilleri ve çay makineleri kaldırılacak.

Belge e-nabızda

Kamu çalışanları kronik hastalık durum belgesini, e-nabız sistemi üzerinden kolaylıkla alabilecek. E-nabızdan belgesini alamayan ise mevcut hastalık raporlarıyla kayıtlı olduğu aile hekimine müracaat edecek.

Hamilelik izni 8 hafta uzatıldı

Kamu kurumlarında görev yapan hamile personel de gebeliğinin 24’üncü haftasından 32’nci haftasına kadar olan süre içinde idari izinli sayılacak. Sosyal paylaşım sitesi Twitter’den açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İdari izin 32’nci hafta yerine hamileliğin 24’üncü haftasından itibaren başlayacak” dedi.