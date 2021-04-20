Kronik iltihabın tedavisi mümkün mü?

Antikorlar ve proteinleri içeren bu kimyasalların salınmasının yanı sıra hasarlı bölgeye kan akışımız da artar. Akut iltihaplanma durumunda tüm süreç genellikle birkaç saat veya birkaç gün içinde son bulur. Dr. Sinan Akkurt’un konuyla ilgili önemli bilgiler verdi

Kronik iltihaplanma ise bu tepki devam ettiğinde ortaya çıkar ve vücudunu sürekli bir alarm durumunda bırakır. Zamanla, kronik iltihaplanma dokular ve organların üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olacaktır. Kronik enflamasyon kanserden astıma kadar pek çok hastalık için risk unsurudur. Dolayısıyla iltihap iyileşme sürecinin doğal bir parçası iken, kronikleştiğinde uzun vadeli hasar riski doğuracağından doğru tedavi ile kontrol altına alınması şarttır.

Kronik iltihabın belirtileri nelerdir?

Akut iltihaplanma genellikle ağrı, kızarıklık veya şişme gibi belirgin semptomlara neden olur. Ancak kronik enflamasyon semptomları genellikle daha gizemlidir ve dolayısıyla gözden kaçırılması da daha mümkündür.

Kronik enflamasyonun yaygın semptomları arasında şunlar sıralanabilir: Yorgunluk, ateş, ağız yaraları, ciltte döküntüler, karın ağrısı, göğüs ağrısı… Bu semptomlar hafiften şiddetliye kadar değişebilir ve birkaç aydan başlayıp yıllarca sürebilir.

Kronik iltihaplanmaya ne sebep olur?

Kronik iltihaplanmanın birçok sebebi olabilir. Tedavi edilmemiş enfeksiyonel hastalıklar, yaralanmalar, otoimmun bozukluklar, ağır metaller, hava kirliliği ve endüstriyel kimyasallar gibi tahriş edici maddelere uzun süreli maruz kalma gibi sebepler sayabiliriz. Ayrıca alkol, sigara, obezite, kronik stres de kronik iltihaplanmanın sorumlularından olabilir. Elbette bunlar herkeste kronik iltihaplanmaya neden olmaz.

Kronik iltihap nasıl tedavi edilir?

Enflamasyonu yönetmek için çoğunlukla steroidler ve antienflamatuar ilaçlar kullanılır. Ancak bunların uzun süreli kullanımı ciddi yan etkileri de beraberinde getirmektedir. Balık yağı, zencefil, sarımsak ve kırmızı biber de kronik iltihaplanma ve iltihaplı hastalıklarda yardımcı olabilmektedir. Ancak bunlar da tek başlarına çözüm sunamazlar. İlaç, takviyeler ve iltihap önleyici diyet programının yanı sıra sigara ve alkolden kaçınmak, ideal kilonuzu korumak, stres seviyenizi düşürmek de riski azaltmaya büyük oranda yardımcı olacaktır.

Biorezonans ile kronik iltihap nasıl tedavi edilir?

Kronik iltihaplanmanın tedavisinde biorezonans metodu önemli bir destek sağlamaktadır. Biorezonans metodu enfeksiyonla baş etmede vücudun doğal titreşimlerini esas alan ve enfeksiyona yol açan patojenleri nötrleştirmeyi hedefleyen bir tedavi yaklaşımı sunar. Biorezonansın sunduğu tedavi protokolünde enflamasyon, vücuttaki toksik maddelerin ve diğer yüklerin artmasına bağlı olarak bağışıklık sisteminin kronik olarak reaktif halde olması ile ilişkilendirilir. Dolayısıyla enflamasyonun altında yatan bağışıklık sistemini yorucu ve bozucu patojenlerin ortadan kaldırılması hedeflenir. Biorezonans hücre detoksunu ve böylelikle interstisiyel sıvının düzenlenmesini ve protein drenajının arttırılmasını sağlar.





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