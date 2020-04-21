Kronik kalp ve hipertansiyon hastası corona virüsü yendi

Corona virüs dünyayı etkisi altına almışken, koronavirüsü yenenlerin sayısı da artıyor. İstanbul'da, kronik kalp ve hipertansiyon hastası 56 yaşındaki Hüseyin Çınar virüs yenmeyi başaranlardan biri. 2 kez kalp krizi geçiren ve damarlarına stent takılı olan Çınar, corona virüsü atlatarak taburcu edildi.

7 stendi olduğunu söyleyen Çınar, "Tedbirli olmakta fayda var. Kurallara uyarlarsa hiç bir şey olmayacaktır." dedi.



