Fransız mutfağının meşhur lezzetlerinden birisi olan kruvasan tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, kruvasan nasıl yapılır? Orijinal tarifi ile kruvasan tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...

KRUVASAN TARİFİ

Kruvasan malzemeler

Milföy hamuru

Çikolata kreması

Üzeri yumurta sarısı

İsteğe göre pudra şekeri

KRUVASAN YAPILIŞI

Oda sıcaklığından çözülen bütün bir tane milföyü ikiye kesmenden tezgahın üzerine alıyoruz.

Dikdörtgen şeklindeki hamurun karşılıklı köşelerinden keserek iki adet üçgen elde edip geniş kenarın tam ortasından ufak bir kısmı kesiyoruz.

Kesik kısmın üzerine çikolata kremasından koyup rulo yaparak uç kısımları birleştirip ay şekline getiriyoruz.

Hazırladığımız hamurları yağlanmış ya da yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizip üzerine yumurta sarısı sürüyoruz.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzerleri kızaran kadar pişirip soğumaya bırakıyoruz.

İsteğe göre üzerine pudra şekeri serpip servise hazırlıyoruz.

PÜF NOKTASI

Mayalanma sürecinin başlaması için sütün ılık olması gerekmektedir. Sıcak ya da soğuk süt mayayı aktive etmek yerine öldürür.

Hamurun buzdolabında en az iki saat beklemesi ve bu süre esnasında aralarda merdane ile açılıp katlandıktan sonra tekrar buzdolabına kaldırılması gerekmektedir.

Kruvasan hamurunu mümkünse mermer bir tezgah üzerinde hazırlayın.



