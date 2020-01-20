Kruvasan tarifi: Evde kruvasan nasıl yapılır?
Sabah kahvaltılarında ya da beş çayının yanına oldukça fazla yakışan kruvasan tarifi evde rahatlıkla yapabileceğiniz bir tarif. İngilizlerin sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan kruvasan tarifi çayın veya kahvenin yanına oldukça yakışan bir hamur işi. Sevdiklerinize yapmak için pratik kruvasan tarifi arıyor veya evde kruvasan nasıl yapılır merak ediyorsanız "kruvasan tarifi, evde kruvasan nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Türkçe anlamı "ay çöreği, hilal açması" olan kruvasan evde rahatlıkla yapabileceğiniz ve az malzemeden oluşan bir tarif. Eğer kruvasan tarifi arıyorsanız "kruvasan tarifi, evde kruvasan nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Kruvasan tarifi
Kruvasan malzemeleri
- 1 paket milföy hamuru
- Sürülebilir çikolata
Kruvasan üzeri için:
- Yumurta sarısı
Kruvasan yapılışı
Kare olan milföy hamurun üçgen kesin ve 2 adet üçgen elde edin. Üçgenlerin içine çikolata sürün ve rulo şeklinde sarın. Kenarlarını ay çöreği gibi içe doğru kıvırın. Üstlerine yumurta sarısı sürün ve 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
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