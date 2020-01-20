Kruvasan tarifi: Evde kruvasan nasıl yapılır?

Sabah kahvaltılarında ya da beş çayının yanına oldukça fazla yakışan kruvasan tarifi evde rahatlıkla yapabileceğiniz bir tarif. İngilizlerin sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan kruvasan tarifi çayın veya kahvenin yanına oldukça yakışan bir hamur işi. Sevdiklerinize yapmak için pratik kruvasan tarifi arıyor veya evde kruvasan nasıl yapılır merak ediyorsanız "kruvasan tarifi, evde kruvasan nasıl yapılır" haberimize göz atın.

20 Ocak 2020, Pazartesi 12:49 Son Güncelleme:
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Kruvasan tarifi: Evde kruvasan nasıl yapılır?

Türkçe anlamı "ay çöreği, hilal açması" olan kruvasan evde rahatlıkla yapabileceğiniz ve az malzemeden oluşan bir tarif. Eğer kruvasan tarifi arıyorsanız "kruvasan tarifi, evde kruvasan nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Kruvasan tarifi

Kruvasan malzemeleri

- 1 paket milföy hamuru

- Sürülebilir çikolata

Kruvasan üzeri için:

- Yumurta sarısı

Kruvasan yapılışı

Kare olan milföy hamurun üçgen kesin ve 2 adet üçgen elde edin. Üçgenlerin içine çikolata sürün ve rulo şeklinde sarın. Kenarlarını ay çöreği gibi içe doğru kıvırın. Üstlerine yumurta sarısı sürün ve 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

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