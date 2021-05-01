Türkiye KTO Karatay Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi alıyor

KTO Karatay Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi alıyor

Türkiye

KTO Karatay Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi alıyor

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü 1 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

01 Mayıs 2021, Cumartesi 17:58 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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