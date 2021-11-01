Türkiye KTO Karatay Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı

KTO Karatay Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı

Türkiye

KTO Karatay Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü SBY Hemşirelik Bölümü Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.

01 Kasım 2021, Pazartesi 17:53 Son Güncelleme:
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KTO Karatay Üniversitesi ilanda belirtilen Fakülte bünyesine Araştırma Görevlisi alacaktır.

Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 Karatay/KONYA) adresine yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir.

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