KTO Karatay Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor!

KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’ne araştırma görevlisi alıyor. Peki, araştırma görevlisi başvuruları nasıl yapılır? İşte ilanın detayları…

KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’ne araştırma görevlisi alıyor. Başvuru yapacak adayları ALES’te en az 70, yabancı dil sınavından da en az 60 puan almaları gerekiyor.

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