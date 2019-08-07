KTO Karatay Üniversitesi başvurusu nasıl yapılır?
KTO Karatay Üniversitesi'ne 3 öğretim görevlisi alınacak. Son başvuru tarihi olarak adaylara 22 Ağustos tarihi verildi. Şimdi merak edilen başvuruların nasıl yapılacağı konusu... İşte ayrıntılar...
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü'nden bugün bir ilan yayımlandı. Duyuruda ise "KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte bünyesine Öğretim Görevlisi alacaktır.
Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 Karatay/KONYA) adresine yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir." diye belirtildi.
Boş pozisyona başvurmak isteyenler "KTO Karatay Üniversitesi başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna cevap arıyor.
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