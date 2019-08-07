KTO Karatay Üniversitesi başvurusu nasıl yapılır?

KTO Karatay Üniversitesi başvurusu nasıl yapılır? KTO Karatay Üniversitesi'ne 3 öğretim görevlisi alınacak. Son başvuru tarihi olarak adaylara 22 Ağustos tarihi verildi. Şimdi merak edilen başvuruların nasıl yapılacağı konusu... İşte ayrıntılar...