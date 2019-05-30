KTO Karatay Üniversitesi öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır? KTO Karatay Üniversitesi "KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Meslek Yüksekokulu bünyesine Öğretim Görevlisi alacaktır." diye ilan geçti. Bu ilanın ardından "Başvuru nasıl yapılır?" sorusu yöneltildi.