KTO Karatay Üniversitesi öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır?
KTO Karatay Üniversitesi "KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Meslek Yüksekokulu bünyesine Öğretim Görevlisi alacaktır." diye ilan geçti. Bu ilanın ardından "Başvuru nasıl yapılır?" sorusu yöneltildi.
KTO Karatay Üniversitesi 1 öğretim görevlisi alacak. İlan bugün yayınlandı, son müracaat 14 Haziran olarak belirlendi. Şimdi ilanla ilgilenenler başvuru şartlarını ve istenilen belgeleri araştırıyor.
Peki, KTO Karatay Üniversitesi öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır?