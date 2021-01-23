KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, KTO Karatay Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü için bünyesine doçent öğretim üyesi alacak. Üniversite'nin rektörlüğünden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır" denildi.

Detaylı bilgi için tıklayınız