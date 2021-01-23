KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi alacak
KTO Karatay Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü için bünyesine doçent öğretim üyesi alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 26 Ocak 2021 olarak açıklandı.
23 Ocak 2021, Cumartesi 15:41 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, KTO Karatay Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü için bünyesine doçent öğretim üyesi alacak. Üniversite'nin rektörlüğünden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır" denildi.
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