KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi alacak
KTO Karatay Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'ne doçent öğretim üyesi alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi ise 11 Şubat 2021 olarak açıklandı.
31 Ocak 2021, Pazar 16:20 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, KTO Karatay Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'ne doçent öğretim üyesi alacak. KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır" denildi.
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