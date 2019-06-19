KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü bugün bir ilan geçti. Yapılan açıklamada ise "Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

Bu duyuru sonrası istenilen bilgiler ve aranan şartlar aratırılmaya başlandı.