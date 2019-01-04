TÜBİTAK’ın desteğiyle hazırlanan projeyi test etmek için hazırlanan rüzgâr santrali, Kanuni Kampüsü’nde boş yakıt tanklarının üzerine kuruldu.

Projenin yürütücüsü ve KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi İbrahim Hakkı Şenol, projenin yüzde yüz yerli kaynaklar kullanılarak yapıldığını söyledi.

'KATMA DEĞER SAĞLAR'

Ürünün, çok daha düşük rüzgar hızlarında çalışabildiğini ifade eden Hakkı Şenol, “Ağaçların yaprakları kımıldamazken elektrik üretebilecek şekilde tasarladık. Bu tipler tamamen evlerin enerjisini üretmek için kullanılabilir. Devlete ve kullanıcılara tasarruf ettirebilir, katma değer sağlar” dedi.