Moda Kuaför Ahmet Köse: 2021 yazının saç rengi sarı

Kuaför Ahmet Köse: 2021 yazının saç rengi sarı

Moda

Kuaför Ahmet Köse: 2021 yazının saç rengi sarı

Sarıya ilginin son dönemde yeniden arttığını belirten kuaför Ahmet Köse, 2021 yazında saçlarda sarının her tonunun görüleceğini kaydetti.

07 Mayıs 2021, Cuma 17:47 Son Güncelleme:
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“Pandemi yüzünden uzun süredir evlerinde kapalı kalan kadınlar, hem normal yaşamlarına hem de yaz aylarına iddialı bir başlangıç yapmak istiyor” diyen Köse, şunları söyledi:

Bu yazın saç trendlerini, iddialı renkler belirleyecek. Cesaret isteyen renklerin başında, sarı geliyor. Bal köpüğünden platine sarının her tonunu göreceğiz. Sarı, saçlarda hem çok yönlü hem de kullanışlı bir renk. Özellikle İzmirli kadın müşterilerimden yoğun bir bakır rengi talebi oldu.

Kahve ve bakır tonlarının da bu yaz revaçta olacağını ifade eden Köse, “Kahverengi saçlar, asaleti ve zarafetiyle kadınların her daim favorisi. Koyu kahve, özellikle belli bir yaşın üzerindeki kadınları daha genç gösterdiği için tercih ediliyor. Kahverengi saça yapılacak balyaj ve gölge de havalı bir görünüm sağlıyor. Bakır da 2021’in dikkat çekici renklerinden. Bakır tonlarının açık tenlilere yakıştığı düşünülüyor ama doğru bir uygulamayla her tende çok şık durabiliyor” diye konuştu.

İlandır

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