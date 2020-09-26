Kuaför Mahmut Karataş uyardı: Hijyen kurallarından ödün vermeyin

Kuaför Mahmut Karataş, corona virüs tedbirleri kapsamında aldıkları önlemleri anlattı. “Pandemi ile birlikte hayatımızda yaşanan değişikliklerden biri de kuaförler oldu. Corona virüs sürecinde uzun bir dönem kuaförler hizmet veremedi. Şimdilerde ise hijyen kurallarına üst düzeyde uyum sağlayarak müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Müşterilerimizin güzelliklerine, sağlıklarından asla ödün vermeden kavuşmalarını sağlıyoruz“ dedi.

“Corona virüs nedeniyle tedbirlerimizi üst düzeye çıkardık”

Karataş, “Korana virüs salgınının en çok etkilediği sektörlerden birisi biziz. Çünkü biz mesleğimizi icra edebilmek için müşterilerimizle yakın temas halinde olmak zorundayız” ifadelerini kullandı. Kuaförlerin sosyal mesafeye uymasının neredeyse imkansız olduğunu belirten Karataş, “Bu sebeple artık kuaför tercihi daha büyük bir önem arz ediyor. Ben bu sektöre yıllarını adamış biri olarak şunu söyleyebilirim ki vatandaşlarımız kuaför tercih ederken özellikle hijyen kurallarına ne kadar uyulduğuna mutlaka özen göstersinler” dedi.

Antalya Divan Kuaför şubelerinde bu konuda hassas bir çalışma yürütüldüğünün altını çizen Karataş, “Müşterilerimize en steril ortamı yaratmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçte kişiye özel havlu uygulaması başlattık. Bunun yanı sıra kullandığımız makas, tarak gibi malzemeleri sürekli dezenfekte ediyoruz” dedi. Karataş sözlerini, “Her müşterimiz bizim için çok değerli. Bu yüzden stüdyolarımızı sürekli özel dezenfekte makineleri ile sterilize ediyoruz.

Müşteri sayısında sınırlama

Aynı zamanda şubelerimizde müşteri sayısına sınırlama getirdik. Mümkün olduğunca randevu ile müşterilerimizi ağırlamayı tercih ediyoruz” şeklinde sürdürdü. “Bu süreci müşterilerimizin işbirliği ile sorunsuz atlatacağız” diyen Karataş, ”Biz ne kadar yüksek önlemler alsak da müşterilerimiz de hijyen kurallarına uymazsa bu süreçten başarılı çıkamayız. O nedenle her müşterimizden, hijyen kurallarına uymasını bekliyoruz. Kişi sınırlaması olduğu için müşterilerimizin randevu alarak gelmelerini istiyoruz. Ayrıca her yurttaşın görevi olduğu gibi müşterilerimizin de Covid-19 temaslısı ise kesinlikle karantina kurallarına uymalarını rica ediyoruz” şeklinde konuştu.