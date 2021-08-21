Kuaför salonunda dehşet! 5 saatin sonunda teslim oldu

Olay, saat 17.30 sıralarında Karakeçili Mahallesi Kültür Sokak’ta bulunan bir kuaför salonunda meydana geldi. Çocuklarını göremediği gerekçesiyle bunalım geçiren ve daha önce de intihara teşebbüs ettiği öğrenilen Mustafa Y., pompalı tüfekle kuaför salonuna girerek rastgele ateş açmaya başladı. İşyerinden kaçan müşteriler durumu polise haber verdi. Mustafa Y., işyeri sahibini alıkoyarak dükkan içinde ateş açmaya devam etti. Pompalı tüfekle yaklaşık 10 el ateş açan Mustafa Y.’nin kuaför salonunun sahibini tanımadığı da belirtildi.

İşyeri çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri M.Y.’yi, ismi henüz öğrenilemeyen kuaför işletmecisini serbest bırakması için ikna etmeye çalışıyor.

ÖZEL HAREKAT POLİSİNDEN OPERASYON HAZIRLIĞI

Çorum’da pompalı tüfekle girdiği kuaför işletmesinde 5 kişiyi alıkoyduktan sonra 4’ünü serbest bırakan, Mustafa Y.’yi ikna etme çalışmaları sürüyor. İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’in de takip ettiği olay hakkında geniş çaplı çalışma başlatıldı. Özel harekat polisinin de operasyon için bölgeye gelerek hazırda beklediği öğrenildi.

REHİNEYİ 4 SAAT SONRA SERBEST BIRAKTI, ANCAK TESLİM OLMADI

Güvenlik güçlerinin ikna görüşmeleri sonucu rehin aldığı işyeri ortaklarından Kılıçkıran’ı saat 21.20 sıralarında serbest bıraktı. Özel Harekat ekiplerinin çevrede önlem aldığı olayla ilgili Mustafa Y., tüm çabalara rağmen silahını bırakıp teslim olmadı. Endişeli bekleyiş sürüyor.

Bu arada Mustafa Y.’nin ayrıldığı eşinin, beraberinde çocuğu ile birlikte bir başka ilde sığınma evinde kaldığı öğrenildi.

5 SAAT SONRA İKNA EDİLİP TESLİM OLDU

Çorum’da pompalı tüfekle ateş açarak girdiği kuaför işletmesinde bulunan işyeri sahibi Yasin Kılıçkıran ile beraber 5 kişiyi alıkoyan Mustafa Y., Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı müzakereci polis ekiplerinin 5 saat süren çalışması sonucu silahını bırakarak, ikna edildi. Herhangi bir yaralananın olmadığı olayda, işletmede maddi hasar oluşurken, alıkonulan vatandaşlar da tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. İkna edilen saldırgan, gözaltına alınırken, olayla soruşturma başlatıldı

DHA