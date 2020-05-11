Kuaför ve berberler hizmete başladı

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında corona virüs salgını nedeniyle berber, güzellik salonu ve kuaförlerin faaliyetleri ikinci bir emre kadar durdurulmuş ve 50 gün kapalı kalmışlardı. Yapılan düzenleme ve hijyen kuralları çerçevesinde berber, güzellik salonu ve kuaförler yeniden açıldı. Tüm hazırlıklarını tamamlayan berberlere vatandaşlar akın etti. Randevu sistemi ile sabah saatlerinde berbere gelerek tek kullanımlık malzemelerin kullanılması ile tıraş olan vatandaşlar mutlu olurken, esnafta 50 günün ardından tüm tedbirleri alarak çalışmaya başladıklarını belirtti.

Esnaf memnun

Düzce’de yıllardır erkek kuaförlüğü yapan Yunus Uğur, 50 günün ardından kapılarını açtıklarını belirterek, “50 günlük aranın ardından bugün dükkanı açtık. Müşterilerimize kavuşacağız. Tabii sevinçliyiz. Bu da bir buruk sevinç tabii ki. Bizim müşterilerden ricamız biz burada yeterince kendimizi korumaya alacağız. Müşterilerimizin çok dikkat etmeleri, eğer ki kendilerinde gribal enfeksiyon, rahatsızlık, halsizlik hissettiklerinde, ateşi olduklarında, kendilerini iyi hissetmediklerinde sadece berber dükkanlarına değil topluma çıkmamalarını tavsiye ediyorum. Vatandaşlar mümkün mertebe de sakal tıraşlarını kendileri evinde olsunlar. Saç tıraşlarında biz onlara yardımcı olacağız. Sakal tıraşları Sağlık Bakanlığının emri ile kaldırıldı” dedi.

Kendi havlusunu getiren de var

Kendi hijyen malzemeleri ile berbere gelen Mehmet Serkan Karaçam, “Havlumu alıp berbere geldim. Tıraş olmaya geldik. Sadece saç tıraşı olacağım. Yaklaşık 1.5 aydır tıraş olamıyoruz. Evde de kendimiz girmedik bu işe. Berberimize gelmek istedik. Bugün ilk gün, açılınca hemen gelelim tıraş olalım istedik. Berberin o koltuğunun rahatlığını insan özlüyor. İnsanın kendi berberine tıraş olması güzel. Hijyen açısından havlumuzu getirmemiz söylendi. Onu da yanımızda getirdik. İnşallah bundan sonra açık olmaya devam ederler. Allah yokluğunu aratmasın” dedi.

50 gün sonra dükkanlarının açılmasından dolayı mutlu olan berberler müşterilerini randevu sistemi ile ağırlarken, hem berberler hem de müşteriler maske takacaklar.

DHA- AA-İHA





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