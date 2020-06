Kuaför ve berberlere corona virüs zammı! İşte yeni tarife

Virüsün etkilerinin azalmasıyla birlikte 45 gün kapalı kalan kuaför ve berberler yeninden açıldı. Ancak virüs nedeniyle maliyetlerinin arttığını belirten söz konusu işletmeler fiyat artışına gitti. Sektör temsilcileri ise korona öncesi düşük fiyatla hizmet veren işletmelerin şimdi normal fiyatlardan çalışmaya başladığına dikkat çekti.

Corona virüs döneminde yaklaşık 45 gün kapalı olan berber ve kuaförler 11 mayıs itibari ile yeni kurallarla yeniden açıldı. Ancak çoğu berber ve kuaför, son günlerde hizmet bedellerinde bir artışa gitti. Berber ve kuaför esnafı bu durumu kapalı kaldıkları günlerde yaşadıkları mali kayba ve yeni dönemin getirdiği zorunluluklara dayanan maliyet artışına bağlıyor. İstanbul’da fiyatlar ilçeden ilçeye hatta aynı ilçedeki farklı mahallelere göre bile farklı uygulanıyor.

"Ne tarife değişti ne fiyatlara zam yapıldı"

Berber ve kuaförlerde uygulanan hizmet bedellerinin her yılın başında çeşitli istişareler sonucunda belirlenerek tüm esnafa gönderildiğini belirten İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, “Esnaf buradaki listede belirlenen fiyatlara uymak zorunda. Biz bu fiyatın altında bir tarife ile hizmet veren işletmeden şüphe ediyoruz. Koronavirüs döneminde dükkanlarımız uzun süre kapalı kaldı. Daha önceden rekabet edebilmek için ya da daha fazla müşteri çekebilmek için gerçekten resmi tarifenin yarı fiyatına kadar düşülen bir ortam vardı. Şimdi esnaf yaşadığı zorluklardan sonra resmi tarifenin önemini anladı ve fiyatları resmi tarifeye çekti. Yani ne tarife değişti ne de fiyatlara zam yapıldı” ifadelerini kullandı.

3 farklı tarife

Corona virüs sürecinde çalışmak için tek kullanımlık malzeme zorunluluğu gibi uygulamalarında maliyetleri etkilediğini söyleyen Akyüz, “Bu maliyetlere baktığında esnaf ayakta kalmak için resmi tarifeyi uygulamak zorunda olduğunu görüyor. Bizim 3 tarifemiz var. A, B ve C grubu tarifesi. A grubu daha çok lüks işletmeler tarafından kullanılıyor. Onlar her yıl bize bir fiyat listesi atıyor ve biz onu değerlendirip onaylıyoruz. Bunların kiraları genelde 50-60 bin lira olduğu için buradaki hizmet ve tarife farklı oluyor. Bir de B ve C grubu tarife var. Bu ikisi arasında da sadece 5-10 liralık kullanılan malzemenin kalitesinden kaynaklanan farklılıklar var ama fiyatlar yine birbirine yakın. Müşteriler de bu tarifeleri dikkate alsın 15-20 liraya boya ve saç kesimi yapılan yerlere güven olmaz” diye konuştu.

"3 liralık ürün şimdi 7 lira"

Berberler ise bu dönemde maliyet artışını müşterilerine yansıtmamaya çalıştıklarını ancak bu durumun sürdürülebilir olmadığını belirtiyor. Özellikle toptancılardan alınan hem tek kullanımlık hem de genel kullanım malzemelerindeki fiyat artışının yüzde 200’ü bulduğunu belirten esnaf, “Her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de fırsatçılık bitmiyor. Daha önce 3 liraya aldığımız tek kullanımlık bir ürün şimdi 7 lira. Piyasada daha ucuzunu bulmak imkansız” diyor.

Mahalleler arasından fiyat farkı

İstanbul’da çoğu ilçede berber ve kuaförlerde uygulanan ücret politikası farklılık gösteriyor. Erkek kuaförlerinde saç kesimi, Beşiktaş 35 TL, Şişli 35 TL, Kadıköy’de 35 TL, Çekmeköy’de 30 TL, Üsküdar’da 30 TL, Sultanbeyli’de 20 TL, Eyüp’te 30 TL, Gaziosmanpaşa’da 25 TL, Sultangazi’de 25 TL, Bağcılar’da 20 TL, Beylikdüzü’nde 35 TL ve Fatih’te 30 TL’ye yapılıyor. Bu ilçelerde sakal tıraşı da 10 ila 15 lira arasında değişiyor. Saç ve sakal tıraşı 50 lirayı aşıyor. Aynı ilçenin farklı mahallelerinde uygulanan fiyat politikasında 15-20 liralık değişimler olabiliyor. Bu durum kadın kuaförlerinde de geçerli. Kadınlar için tam boya çeşitli ilçelerde 100 lirayla 400 lira arasında değişirken kesim 50 lirayla 120 lira arasında farklılık gösteriyor.

2020 berberler odası fiyat tarifesi

Hizmet türü B grubu C grubu

Sakal tıraşı 20 15

Saç kesimi 40 25

Modern saç kesimi 45 30

Modern saç-sakal kesimi 70 45

Saç boyama 70 50

Damat tıraşı 150 100