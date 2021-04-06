Türkiye Kuaförde dehşet! Tıraş olurken öldürüldü

Kuaförde dehşet! Tıraş olurken öldürüldü

Türkiye

Kuaförde dehşet! Tıraş olurken öldürüldü

Şanlıurfa’da 35 yaşındaki Selim Üngün isimli adam kuaförde tıraş olurken öldürüldü.

06 Nisan 2021, Salı 13:13 Son Güncelleme:
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Olay, sabah saatlerinde Siverek ilçesinini Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Kuaförde tıraş olan Selim Üngün, içeri giren kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Berber koltuğunda vücuduna 14 mermi isabet eden Selim Üngün, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar kuaförün yakınlarında bulunan Ali Üngün'ü de tabancayla vurarak yaraladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Selim Üngün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Ali Üngün ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Üngün'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



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