İstanbul Eyüpsultan'da yüzü maskeli, kapüşonlu saldırgan, içerisinde saçlarını yaptıran kadınların olduğu kuaförü kurşun yağmuruna tuttu. Dükkana 5 kurşun isabet ederken içeridekiler büyük korku ve panik yaşadı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırı anları kameralara yansıdı.





Olay, dün öğle saatlerinde Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde bulunan kadın kuaföründe meydana geldi. Yüzü maskeli, kapüşonlu bir kişi içeride çalışanlar ve müşteriler varken kuaföre 5 el ateş etti. Saldırgan, olay yerinden kaçtı. Şans eseri olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. Korku içinde dışarı çıkan kadınlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Eyüpsultan Asayiş Büro ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganın ateş ettiği anlar kameralara yansıdı.

"KENDİMİ SİPER ETTİM"

Kuaför sahibi Rabia Ece, "Ben on senedir kadın kuaförüyüm. Doğup büyümüş olduğum mahalledeyim. Bugüne kadar kimsenin bir şeyine zarar vermiş değilim. Burası bir kadın yeri. Kadınlara olan bir saldırı bu. Ben yalnız başına yaşayan, hayat mücadelesi veren bir kadınım. Ekmek teknem dün kurşunlandı. Şu an ne dükkanı toparlayacak halim var maddi olarak ne de kaybettiğim itibarımı toparlayacak halim var. Müşterilerimin geri gelmesi mümkün değil. Çok üzgünüm. Hiç kimsenin can güvenliği olmadığını gördük. Şaşırdık. 5 el ateş edildi. Ben kendimi müşterilerime siper ettim. Hiç kimsenin kılına zarar gelmesini istemedim. Çünkü burası benim ekmek teknem" dedi.

"15 TANE KADININ HAYATI SÖZ KONUSU"

Ece, "Büyük ihtimalle polislerin de üzerine durmuş olduğu konu, içeri gelen bir müşterilerden birinin belalısı olabilir dediler. Kim olursa olsun bir kadın sonuçta ve burada 15 tane kadının hayatı söz konusuydu. Bunu yapanların bir an önce ortaya çıkmasını istiyorum. İnanın şu an dükkanımı açtım ama elim ayağım titriyor. Duracak halde çalışacak halde değilim. İtibarım da gitti. Kim neden yaptı bilmiyorum. Bir an önce gerekirse kadın kollarından da destek bekliyorum. En azından manevi olarak destek bekliyorum. Bu şartlarda ayakta durabilmem, bu mahallede çok zor. Kadına yönelik şiddet bitmiyor bitmeyecek. Bir an önce, canımızdan olmadan bunu yapan kişinin bulunmasını istiyoruz" dedi.