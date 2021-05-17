Kuaför, güzellik merkezleri, berberlerin çalışma durumu iş yeri sahipleri ve müşteriler tarafından merak ediliyor. Tam kapanma sürecinde kapalı olan kuaför ve berberler açıldı mı? Normalleşme döneminde bazı kısıtlamaların bir süre daha devam edeceği genelge ile duyuruldu. Bugün Berberler ve kuaförler açıldı mı, saat kaçta açılacak ve kapanacak? İşte kademeli normalleşmenin detayları…

BERBERLER VE KUAFÖRLER AÇIK MI?

Berber ve kuaförler de hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında müşterilerine kapılarını açabilecek.

KUAFÖR VE BERBERLER HAFTA SONU KAPALI

Bununla birlikte Cumartesi ev Pazar günleri kuaför ve berberler hafta sonu kapalı olacak.

İşte genelgede yer alan diğer detaylar;

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI-KISITLAMASI NASIL- HANGİ SAATLERDE OLACAK?

Hafta içi: 21.00-05.00 saatleri arasında,

Hafta sonu: Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanması,

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan iki doz aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama getirilmemesi,

18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmemesi,

Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmesi,

SEYAHAT KISITLAMASI

- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmaması,

- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmaması,

- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçla seyahate ancak zorunlu hallerde izin verilmesi,

KAFE VE RESTORANLAR PAKET SERVİS YAPACAK

- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

- Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilmeleri,

Diğer işyerleri

·17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

·Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

·Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.

·Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.

·Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.

·Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

·Çay ocaklarının masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilmeleri,

KUAFÖR VE BERBERLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

"Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir. Yukarıda sayılan iş yerleri dışında kalan ve tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar ile büro ve ofisler, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.



