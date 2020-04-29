Corona virüs pandemisi sırasında en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına bir destek de kuaförlerden geldi.

Kuaförler Derneği, başlattığı 'teşekkür kampanyası' kapsamında salonlar açıldıktan sonra, üye işletmelerin sağlık çalışanlarına 1 ay boyunca ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Sağlık personeli kimliği yeterli olacak

Kuaförler Derneği Başkanı Mahmut Ebil, “Dünyada farklı ülkelerde kutlanan 30 Nisan Kuaförler Günü’nü geçtiğimiz yıldan bu yana ülkemizde de kutlamaya başladık. Bu anlamlı kampanyayı da mesleğimiz için anlamlı bir gün olan 30 Nisan Kuaförler Gününde duyurmak ve başlatmak istedik. Salonlarımızın açılmasından sonra, mesleki kartını beyan ederek randevu alan tüm sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet vereceğiz” dedi.

İçişleri Bakanlığı, 21 Mart'ta 81 il valiliğine gönderdiği "Corona virüs Tedbirleri" konulu ek genelge ile berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin geçici süreyle durdurulacağını bildirmişti.

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