Kuaförler kapanınca saç işleri böyle çözüldü

Kuaförlerin corona virüs salgınına önlem kapsamında kapatılması ünlü kadınları etkiledi. Kuaföre gidemeyen ünlü isimler sosyal medya hesaplarından espirili paylaşımlar yapmaya başladı. İşte kuaför sorununu kendi çözen o isimler...

Amerika-Miami’de yaşayan Süreyya Yalçın kuaförünü evine çağırıyor.

Saba Tümer bigudi yerine tuvalet kağıdı kullanarak saçlarına hava veriyor.

“Kuaföre gitmezsem özüme döneceğim”

Büşra Pekin kendi caps’ini yaptı. Instagram’da “Kuaföre gitmezsem özüme döneceğim” diyerek komik bir fotoğraf paylaştı.

Sıla’nın, Instagram’dan yaptığı yayınlarda farklı şekil ve renkte peruklar taktığı görüldü.

Meryem Uzerli “Dışarı çıkmıyorum, saçlarımı evde boyuyorum” diyor.

Yıldız Tilbe ise saçlarını kendisi kesiyor.