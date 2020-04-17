Saf ve doğal içerikleri formüllerine taşıyan Alterna, ayrıca “parabensiz, sülfatsız, SLS içermez” gibi iddiaları ortaya atan ilk marka olarak da dikkat çekiyor. Alterna Caviar Anti-Aging portföyü, dünyanın en yenilikçi ve etkili cilt bakım ürünlerinden ilham alınarak geliştirilen bakım ve şekillendirme ürünlerinden oluşuyor.

Alterna formülleri, dünyanın en lüks ham maddeleri ve Age-Control Kompleksi®, Enzymetherapy® ve Deniz İpeği® teknolojilerinin bir araya gelmesiyle elde ediliyor. Age-Control Kompleksi® havyar özü ve antioksidanların tescilli karışımı ile saça olgunlaşma sürecinde kaybettiği hayati bileşenleri yeniden kazandırarak canlılık, esneklik ve kolay tarama sağlıyor.

Enzymetherapy® de enzimlerin ve minerallerin yardımı ile içeriklerin saça en iyi şekilde nüfuz etmesini sağlayarak, daha güçlü saçlar için keratin üretimini destekliyor. Deniz İpeği® ise denizden elde edilen aktif maddeler içeren nemlendirici botanik karışım sayesinde, saça olağanüstü nemlendirme ve besleyicilik sağlıyor.



