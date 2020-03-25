Kuaförün şemsiyeli corona virüs önlemi hayrete düşürdü

Corona virüs pandemisi sırasında çalışmaya devam eden bir kuaförün, müşterilerle arasına mesafe koyabilmek için şemsiye kullanması, sosyal medyada viral hale geldi. Hollanda'nın Oss kentindeki kuaförde çalışan Hollandalı stilist, COVID-19'un yayılmasını durdurmaya yardımcı olmak için tuhaf bir girişimde bulunarak şemsiyeden geçici bir kalkan yarattı. Kuaför, kollarının şemsiyeden geçmesini sağlamak ve müşteriyi görebilmek için şemsiyede delikler açarak müşterilerinin saçını kesti. Uyanık kuaföre ayrıca tek kullanımlık eldivenler kullandı.





Daily Mail'de yer alan habere göre, Facebook'ta yayınlanan video kısa sürede 82 binden fazla etkileşim aldı.

Kuaför, daha sonra başka bir müşterinin kaşlarını alabilmek için şemsiyeye bir delik daha açtı.





Öte yandan, Avrupa ülkeleri ve Türkiye'de kuaför ve güzellik salonları corona virüs salgını nedeniyle geçici olarak kapatıldı.







