Küba ile Jamaika arasında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada Küba depremi şiddetinin 7.4 olduğu belirtildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü meydana gelen depremin 7.7 şiddetinde olduğunu duyurdu. Jamaika ve Küba depremi sonrasında ABD Pasifik Tsunami Uyarı merkezi (PTWC) Küba, Jamaika, Belize, Meksika, Honduras ve Cayman Adaları kıyılarında dev tsunami dalgaları konusunda uyarı yaptı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü (USGS), merkez üssü Küba'nın güneyi ile Jamaika'nın 117 kilometre kuzeybatısı olan depremin, deniz tabanının 10 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi. ABD Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC), Jamaika, Küba, Belize, Honduras, Meksika ve Cayman Adaları kıyıları için dev dalga (tsunami) uyarısı yaptı.

Tsunami nedeniyle kıyılarda deniz seviyesinin 30 santimetre ile 1 metre yükselebileceği ifade edilen uyarıda, dalgaların ilkin Cayman Adaları'nı, Küba'nın güneydoğusunu ve Jamaika'nın kuzeyini vurmasının beklendiği belirtildi.

Tsunaminin 1 ile 3 saat sonra Honduras ve Belize kıyılarına ulaşabileceği kaydedildi.

USGS, depremin büyüklüğünü ilk anda 7,3 olarak açıklanmıştı.



