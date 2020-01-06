Kubat aşka geldi: Seninle evlenmek en doğru kararımdı

Kubat, Şişli-Günay Restaurant’taki programında eşi Eylem Eraydın’a ilan-ı aşk etti. Kendisini sahnede en son 9 yıl önce izleyen Eylem Eraydın’a bakarak şunları söyledi:

“Her başarılı erkeğin arkasında güçlü bir kadın vardır. Hayatımın en doğru kararı seninle evlenmek oldu. Benim dünyam, ahiretim, her şeyim, canım eşim, bir tanecik aşkım. Sen olmasaydın da yaşardım, ama asla bu kadar mutlu olamazdım.”

'Ahirim sensin'

Bu sırada gözleri dolan Kubat, Eylem Hanım’a ithafen merhum Neşet Ertaş’ın şu türküsünü seslendirdi: “Evvelim sen oldun, ahirim sensin/ Senin bir damla gözyaşına kurban olurum ben.”

Seyirciler arasındaki Eylem Eraydın ağlamamak için kendisini zor tuttu. Çiftin arasındaki bu romantizm seyircilerden büyük alkış aldı.