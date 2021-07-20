Magazin Kubat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkıcı Kubat’ın gerçek ismi nedir?

Kubat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkıcı Kubat’ın gerçek ismi nedir?

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Kubat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkıcı Kubat’ın gerçek ismi nedir?

Kendini doğu ile batı müziğini birleştirecek bir misyoner olarak tanımlayan şarkıcı Kubat, seslendirdiği türkülerle Türk halının gönlünde ayrı bir yere sahip. Peki, Kubat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkıcı Kubat’ın gerçek ismi nedir? İşte ünlü sanatçı hakkında merak edilenler…

20 Temmuz 2021, Salı 15:16 Son Güncelleme:
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Aslen Afyon Emirdağlı olan Kubat ailesiyle birlikte, Belçika’da yaşıyordu. Müzik dünyasına adımını da burada attı. Kiliselerde ilahiler de seslendiren Kubat, 1995 yılında İstanbul’a geldi ve ilk albüm çalışmalarına başladı. İşte Şarkıcı Kubat’ın hayatı…

ŞARKICI KUBAT’IN GERÇEK İSMİ NEDİR?

Şarkıcı Kubat sanat dünyasında aslında ismini değil soy ismini kullanıyor. Gerçek ismi ise Ramazan Kubat.

KUBAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Kubat, 1974 yılında Belçika'nın Anvers kentinde dünyaya geldi. Ailesi Belçika'ya Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden göç eden Kubat’ın bir amcası hafız bir diğer amcası ise şairdir.

Kubat, müziğe ilk adımını babasının ona 5. yaş gününde babasının hediye aldığı curayla müziğe ilk adımını attı. Müzik hayatına Belçika'da başlayan sevilen isim Belçika'da kilise ayinlerinde ilahiler de okudu.

Kendine has yorumu ve güçlü sesi ile dikkatleri üzerine çeken Kubat, 1995 senesinde İstanbul’a gelerek kendi ilk albümünü çıkardı.

Kubat, Batı müziği eğitimi almasına rağmen Türk halk Müziğine olan ilgisini modern bir yorumla birleştirmeyi başardı ve bu mirası korumakla birlikte, özgün çalışmalarıyla da dinleyicilerini etkilemeyi başardı.

Şarkıcı Kubat, kendisini batı ile doğu müziğini birleştirecek bir misyoner olarak ifade etmektedir.

KUBAT'IN ALBÜMLERİ

2018 Türküyüz

2016: Al Ömrümü

2013: İyi Olacaksın

2010: İnce İnce

2008: Kubat 2008

2005: Yare Doğru

2003: Lokman

2000: Arşiv 1-2-3

1999: Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk Bir Ölüm

1997: Bugün

1996: Kubat﻿


 

 

 

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